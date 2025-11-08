Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:02 AM IST

    മയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ വി​ഷ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക
    മയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
    cancel

    ദു​ബൈ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​തി​യ വി​ഷ​യം​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. ‘സു​ര​ക്ഷ, സം​ര​ക്ഷ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​​ പ്രൈ​മ​റി, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​ പു​തി​യ വി​ഷ​യം​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​ ദേ​ശീ​യ മ


    ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​നാ​ണ്​ ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്​ ദേ​ശീ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി. ഏ​ത്​ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ലാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പു​തി​യ വി​ഷ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നും ല​ഹ​രി ആ​സ​ക്തി​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പു​തി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​ണ്​ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​തി​രോ​ധം, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കാ​മ്പ​യി​​നു​ക​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​രു​ദ്ധ ഏ​ജ​ൻ​സി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    യു​വാ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും കാ​മ്പ​യി​​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക.മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പു​ര​ധി​വാ​സം, പ്ര​തി​രോ​ധം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ പ്ര​മോ​ഷ​നെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന 2297 വെ​ബ്​​സൈ​റ്റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsSchool CurriculumAnti-Drug Activitiesgulf news malayalam
    News Summary - Anti-drug activities in the school curriculum
    Similar News
    Next Story
    X