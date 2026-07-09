വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 9 July 2026 6:57 AM IST
Updated Ondate_range 9 July 2026 6:57 AM IST
വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Annual exam results on July 12th and 13th
ദുബൈ: 2025–2026 അധ്യയന വർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതി യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. എല്ലാ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിലായാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.
ഫല പ്രഖ്യാപന സമയക്രമം
- ജൂലൈ 12, ഞായറാഴ്ച: ഗ്രേഡ് 12: രാവിലെ 10:00 മണി മുതൽ
- ഗ്രേഡ് 9 മുതൽ 11 വരെ: ഉച്ച 12:00 മണി മുതൽ
- ജൂലൈ 13, തിങ്കളാഴ്ച:
- ഗ്രേഡ് 5 മുതൽ 8 വരെ: രാവിലെ 10:00 മണി മുതൽ
- ഗ്രേഡ് 1 മുതൽ 4 വരെ: ഉച്ച 12:00 മണി മുതൽ
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 'സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ' വഴി ഇലക്ട്രോണിക് വെരിഫിക്കേഷൻ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് രാത്രി 8:00 മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ച 12:00 മണി വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റിങ് ലഭ്യമായിരിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story