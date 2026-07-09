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    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 July 2026 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 6:57 AM IST

    വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ

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    വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ
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    ദുബൈ: 2025–2026 അധ്യയന വർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന തീയതി യു.എ.ഇ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. എല്ലാ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഫലം ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിലായാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

    ഫല പ്രഖ്യാപന സമയക്രമം

    • ജൂലൈ 12, ഞായറാഴ്ച: ഗ്രേഡ് 12: രാവിലെ 10:00 മണി മുതൽ
    • ഗ്രേഡ് 9 മുതൽ 11 വരെ: ഉച്ച 12:00 മണി മുതൽ
    • ജൂലൈ 13, തിങ്കളാഴ്ച:
    • ഗ്രേഡ് 5 മുതൽ 8 വരെ: രാവിലെ 10:00 മണി മുതൽ
    • ഗ്രേഡ് 1 മുതൽ 4 വരെ: ഉച്ച 12:00 മണി മുതൽ

    വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 'സ്റ്റുഡന്റ് പോർട്ടൽ' വഴി ഇലക്ട്രോണിക് വെരിഫിക്കേഷൻ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് രാത്രി 8:00 മണി മുതൽ അടുത്ത ദിവസം ഉച്ച 12:00 മണി വരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്‍റിങ്​ ലഭ്യമായിരിക്കും.

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    TAGS:educationStudentsuae ministryUAE NewsExam ResultsAnnual
    News Summary - Annual exam results on July 12th and 13th
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