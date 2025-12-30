Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 6:12 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 6:12 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    • വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും തൊ​ഴി​ലി​നും ഊ​ന്ന​ൽ
    • 4450 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ബ​ജ​റ്റി​നാ​ണ്​ അം​ഗീ​കാ​രം
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    ശൈഖ് ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി

    ഷാ​ർ​ജ: ​ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 2026ലേ​ക്ക്​ 4450 കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബ​ജ​റ്റി​ന് യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​വും ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഡോ. ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ ഖാ​സി​മി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യ സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ ബ​ജ​റ്റ്. കൂ​ടാ​തെ പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം, ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ്മ​ർ​ദം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ആ​ഗോ​ള അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വും വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യെ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ ബ​ജ​റ്റ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൊ​ത്തം ബ​ജ​റ്റി​ന്‍റെ 35 ശ​ത​മാ​നം ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി കാ​ണു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​ക​ൾ, ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​ദ്ധ​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഊ​ന്ന​ൽ. ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി 30 ശ​ത​മാ​നം തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​മി​ത് 17 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ 23 ശ​ത​മാ​ന​വും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്​​മി​നി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ, സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 12 ശ​ത​മാ​ന​വും തു​ക വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ല​ധ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ 35 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ തു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ 26 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Annual budget announced in Sharjah
    X