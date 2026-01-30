Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:06 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:06 AM IST

    അ​ഞ്ജു​മ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മം

    അ​ഞ്ജു​മ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മം
    അ​ഞ്ജു​മ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഭ​ട്ക​ൽ അ​ഞ്ജു​മ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള സം​ഗ​മ​മാ​യ ‘മി​ലാ​ൻ 2.0’ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ല-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    X