Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅൻജുമൻ എൻജിനീയറിങ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 5:34 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 5:34 PM IST

    അൻജുമൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഭട്കൽ ആഗോള സംഗമം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    അൻജുമൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് ഭട്കൽ ആഗോള സംഗമം നാളെ
    cancel
    Listen to this Article

    അബൂദബി: ഭട്കൽ അൻജുമൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് അലുമ്​നിയുടെ ആഗോള സംഗമം ‘മിലാൻ 2.0’ ജനുവരി 24ന്​ അബൂദബിയിൽ നടക്കും. അബൂദബി മിലേനിയം അൽ റൗദ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ബഹ്‌റൈൻ, ഒമാൻ തുടങ്ങി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുന്നൂറോളം എൻജിനീയർമാർ കുടുംബസമേതം ഒത്തുചേരും.

    യു.എ.ഇയിലെ പ്രഫ​ഷനൽ കൂട്ടായ്മകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അംഗബലമുള്ള അലുമ്​നികളിലൊന്നാണ്​ അൻജുമൻ അലുമ്​നി. പഴയകാല സഹപാഠികൾ സ്മരണകൾ പുതുക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രഫഷനൽ മേഖലയിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകളും സംഗമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി വിപുലമായ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:alumni meetAnjuman Engineering College BhatkalGlobal meet
    News Summary - Anjuman Engineering College Bhatkal Global Meet tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X