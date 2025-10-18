Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 9:19 AM IST

    ‘എയ്ഞ്ചൽസ് വാലി സാന്ത്വന ഭവൻ’ ഘടകം രൂപവത്കരിച്ചു

    എ​യ്ഞ്ച​ൽ​സ് വാ​ലി അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ യു.​എ.​ഇ ഘ​ട​കം

    രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ഷാ​ർ​ജ: കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ ച​വ​റ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​യ്ഞ്ച​ൽ​സ് വാ​ലി അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്റെ യു.​എ.​ഇ ഘ​ട​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധീ​ർ നൂ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യും, നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചും സം​ഗ​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഹീ​ൻ​ഷ എ​ലി​സ്റ്റ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​സാ​ർ വെ​ളി​യി​ൽ, മു​നീ​ർ ചാ​വ​ടി​യി​ൽ, നി​സാ​ർ ക​ന്നേ​റ്റി, അ​ൻ​സ​ർ ബെ​സ്റ്റ് ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്സ്, ഫു​ആ​ദ് വ​ട​ക്ക​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​വ​ടി​യി​ൽ, റ​സാ​ക്ക് പ​ന്മ​ന, നൗ​ഷ​ർ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, നി​ജാം മാ​രാ​രി​ത്തോ​ട്ടം, മ​ജീ​ദ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര, നി​യാ​സ് പ​ന്മ​ന, അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ കൊ​ട്ടു​കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഷെ​ഫീ​ഖ് ജൗ​ഹ​രി ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalam
