Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസർബനിയാസ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:39 AM IST

    സർബനിയാസ്​ ദ്വീപിൽനിന്ന്​ പുരാതന കുരിശ്​ രൂപം കണ്ടെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ് ഇ​വി​ടെ​ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ആ​ശ്ര​മം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു
    ancient christian cross
    cancel
    camera_alt

    സ​ർ​ബ​നി​യാ​സ്​ ദ്വീ​പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​രി​ശ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സ​ർ​ബ​നി​യാ​സ്​ ദ്വീ​പി​ലെ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ പു​രാ​ത​ന കു​രി​ശ്​ രൂ​പം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പാ​ണ്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ഠ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ്​ പ്ലേ​റ്റി​ൽ കൊ​ത്തി​വെ​ച്ച കു​രി​ശ് രൂ​പം ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ദ്വീ​പി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഖ​ന​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കു​രി​ശ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ബ​നി​യാ​സി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ലാ​ണ്​ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​റാ​ഖി​ലും കു​വൈ​ത്തി​ലും ക​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​രി​ശ്​ രൂ​പ​ത്തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ​താ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. പു​രാ​ത​ന ഇ​റാ​ഖി​ലെ ച​ർ​ച്ച്​ ഓ​ഫ്​ ഈ​സ്റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്​ ഈ ​രൂ​പ​ത്തി​ലെ കു​രി​ശ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​രോ​ഹി​ത​ർ ആ​ത്മീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​വും നി​ല​നി​ന്ന സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ വി​ശാ​ല​ത​യു​ടെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കു​രി​ശ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത്​ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1992ൽ ​യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം അ​ബൂ​ദ​ബി ഐ​ല​ൻ​ഡ്‌​സ് ആ​ർ​ക്കി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വേ (അ​ഡി​യാ​സ്) സ​ർ ബാ​നി​യാ​സ് ദ്വീ​പി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ന​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ എ.​ഡി ഏ​ഴാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നും എ​ട്ടാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നും ഇ​ട​യി​ലേ​തെ​ന്ന്​ വി​ശ്വ​സി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ആ​ശ്ര​മം ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ന​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ്ര​മ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം​ത​ന്നെ ഒ​രു പ​ള്ളി​യും ഒ​രു സ​ന്യാ​സ സ​മു​ച്ച​യ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി. മു​തി​ർ​ന്ന സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ ധ്യാ​ന​ത്തി​നും ഏ​കാ​ന്ത വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ​ള്ളി​യും ആ​ശ്ര​മ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ളാ​ൽ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu DhabiUAE NewsGulf NewsCrossancient
    News Summary - Ancient Christian cross found on Abu Dhabi island as archaeologists dig into mysteries of the past
    Similar News
    Next Story
    X