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    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 July 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 2:14 PM IST

    ‘ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ്’ കരസ്ഥമാക്കി ആങ്കർ അലൈഡ്​

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    ‘ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ്’ കരസ്ഥമാക്കി ആങ്കർ അലൈഡ്​
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    ശൈഖ്​ ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി, അബ്ദുല്ല സുൽത്താൻ അൽ ഉവൈസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഷാർജ എക്സലൻസ്​ അവാർഡ്​ വേദിയിൽ ആങ്കർ അലൈഡ് ​​പ്രതിനിധികൾ

    ഷാർജ: വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനവും ഉന്നത വിജയവും കൈവരിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭകർക്കുമായി നൽകുന്ന 'ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2025' ആങ്കർ അലൈഡ് ഫാക്ടറി എൽ.എൽ.സിക്ക്​. ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്‍ററിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഷാർജ പോർട്​സ്​, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫ്രീ സോൺസ് അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ശൈഖ്​ ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമിയിൽനിന്ന്​ ആങ്കർ അലൈഡ്​ അധികൃതർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 13 ജേതാക്കൾക്ക്​ അവാർഡ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലാണ്​ 'ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2025'ന്​ ആങ്കർ അലൈഡ് ഫാക്ടറി അർഹരായത്​.

    ‘'ഷാർജ എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2025' സ്വന്തമാക്കിയതിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട്​. കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പുരസ്കാരം. ടീമിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും, ആഗോള വിപണിയിലുടനീളം ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും തെളിവാണ് ഈ നേട്ടം’ -ആങ്കർ അലൈഡ് ഫാക്ടറി അധികൃതർ അവാർഡ്​ നേട്ട​ത്തോട്​ പ്രതികരിച്ചു. ഈ വിജയത്തിന്റെ കരുത്തായ ജീവനക്കാർക്കും, വ്യാപാര പങ്കാളികൾക്കും, ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമെല്ലാം ആങ്കർ അലൈഡ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

    1995ൽ ഷാർജയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആങ്കർ അലൈഡ്​ മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശത്തെ ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള കെമിക്കൽ ഉൽപാദക, അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന, വ്യാവസായിക പദ്ധതി നിർമാതാക്കളിൽ ഒന്നായി പടർന്നു പന്തലിക്കുകയായിരുന്നു. സിലിക്കൺ, പി.യു സീലന്‍റുകൾ, സ്പ്രേ അ ​പ്ലൈഡ്​ ഇൻസുലേഷൻ ഫോം, ഏറോസോൾ സൊലൂഷനുകൾ, സ്പ്രേ പെയിന്‍റുകൾ, അഡ്ഹസീവ് ടേപുകൾ, ഇപോക്സി റസിൻ-ബേസ്ഡ് സംവിധാനങ്ങൾ, വാട്ടർപ്രൂഫിങ് കോട്ടിങ്ങുകൾ, റിപ്പയർ മോർട്ടാറുകൾ, സെൽഫ്-ലെവലിങ് ​​ഫ്ലോറിങ് സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ, കസ്​റ്റമൈസ്ഡ് വ്യാവസായിക ഫോർമുലേഷനുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ശ്രേണി. സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, യുക്രെയ്ൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, യു.എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആങ്കർ അലൈഡിന്‍റെ മേഖല ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

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    TAGS:sharjah excellence awardgulfUAE
    News Summary - Anchor Allied wins ‘Sharjah Excellence Award’
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