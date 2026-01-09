Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Jan 2026 9:29 AM IST
    9 Jan 2026 9:29 AM IST

    അനന്തപുരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ പുതുവത്സരാഘോഷം

    അനന്തപുരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ പുതുവത്സരാഘോഷം
    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ അ​ൽ ക​ബീ​ർ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റി​ൽ​പ്പ​രം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗെ​യി​മു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ടി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​നാ​യ​ർ പു​തു​വ​ർ​ഷ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ്യോ​തി​ല​ക്ഷ്മി, സ​ലീം അ​മ്പൂ​രി, ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ബി​ജോ​യ് ദാ​സ്, ഫാ​മി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വി​നേ​ഷ് ആ​ർ, സ​ജു സാ​മ്പ​ൻ, പ്ര​സീ​ത, ഷൈ​നി ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷെ​ഫീ​ഖ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ന​സീ​ബ്, ഷാ​ജി എം.​ആ​ർ ഹാ​ഷിം അ​മ്പൂ​രി, ബി​ന്ത്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

