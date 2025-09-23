Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    23 Sept 2025 8:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 8:09 AM IST

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​തി​ഭ സം​ഗ​മ​വും ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​തി​ഭ സം​ഗ​മ​വും ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും
    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ഭ സം​ഗ​മം

    ഷാ​ർ​ജ: അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു, ​ബി​രു​ദം, മ​റ്റ് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​ഭ സം​ഗ​മം അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ര​ഞ്ജി കെ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി കെ. ​ജോ​ൺ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, അ​ഡ്വ. സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​നാ​യ​ർ, അ​ഡ്വ. സ്മി​നു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജൂ​ഡ്സ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​സീ​ത ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്ന​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ക്ക് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന്​ ​ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നും പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​നു​മാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് ഉ​ണ്ണി വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ ജൗ​ഹ​ർ അ​ൽ​ബ​റാ​ക്കി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി കേ​ര​ള ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വി. ​ജോ​യ് എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി​യാ​കും. ഓ​ണ​സ​ദ്യ, ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ഗാ​ന​മേ​ള, വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ്യോ​തി​ല​ക്ഷ്മി, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​മേ​ഷ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ​മി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷൈ​നി ഖാ​ൻ, ഗാ​ന അ​രു​ൺ, അ​മൃ​ത ഷൈ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ണ​യി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ സ​ഹീ​ദ്, സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള, വി​നേ​ഷ് ആ​ർ, ബി​ബൂ​ഷ് രാ​ജ്, ദി​ലീ​പ് മു​സാ​ണ്ടം, താ​ഹ കാ​പ്പു​കാ​ട്, ഷ​ജീ​ർ സ്‌​ക്കെ ടെ​ക്ക്, ബി​ന്ത്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

