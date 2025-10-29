Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Oct 2025 7:15 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 7:15 AM IST

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം’

    മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ജ്മാ​ൻ: അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘അ​ന​ന്തം പൊ​ന്നോ​ണം’ മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ഡ്വ. എം. ​വി​ൻ​സ​ന്‍റ്​ എം.​എ​ൽ.​എ തി​രി​കൊ​ളു​ത്തി. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യ് എം.​എ​ൽ.​എ, അ​ഡ്വ. ജി. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഖാ​ൻ​പാ​റ​യി​ൽ, അ​ഡ്വ. വി. ​ജോ​യ് എം.​എ​ൽ.​എ, അ​ഡ്വ. ജി. ​സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, ജൗ​ഹ​ർ അ​ൽ ബ​റാ​ക്, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ര​ഞ്ജി കെ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ, ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട, ടി.​പി. മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, വ​ർ​ഗീ​സ് വ​ള്ളി​ക്ക​ല​യി​ൽ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ജീ​ബ്, അ​ക്കാ​ഫ് ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, സ​ഫ​റു​ള്ള വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, വ​നി​ത ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​നീ​റ സ​ലീം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഷി​ബു മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ്യോ​തി​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ഫീ​ക്ക് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ഭാ​ഗ്യ​രാ​ജ് സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ശോ​ക കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് കെ. ​നാ​യ​ർ, കാ​ജാ മു​ഹു​നു​ദീ​ൻ, ബി​ജോ​യ്ദാ​സ്, സ​ലിം അ​മ്പൂ​രി, ആ​ർ. വി​നേ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ് സോ​മ​ൻ, ഫാ​മി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ജു​ഡ്‌​സ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ്, ഷൈ​നി ഖാ​ൻ, പ്ര​സീ​ത പ്ര​താ​പ​ൻ, അ​മൃ​ത ഷൈ​ൻ, ഗാ​ന​അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

