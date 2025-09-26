Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Sept 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:46 AM IST

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്
    അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ‘ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഫോ​ർ യു’​വി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ദു​ബൈ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റി​ൽ​പ്പ​രം അ​ന​ന്ത​പു​രി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ന​വാ​സ് തേ​ക്ക​ട ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റോ​യി നെ​ല്ലി​ക്കാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ത്നാ​ക​ര​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷെ​ഫീ​ഖ് വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ട്, വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബി​ജോ​യ്‌ ദാ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ബൂ​ഷ് രാ​ജ്, ഹാ​ഷിം അ​മ്പൂ​രി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫാ​മി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് വ​ട്ട​യം, ന​സീ​ബ്, സു​മി​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ, സു​മേ​ഷ്, ഷ​ജീ​ർ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, ദി​ലീ​പ് മു​സാ​ണ്ടം, സ​ജീ​ർ സീ​മ​ന്ത​പു​രം, ഷ​ജീ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, റാ​ഫി പേ​രു​മ​ല, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, താ​ഹ കാ​പ്പു​കാ​ട്, അ​ൻ​വ​ർ, ബി​ന്ധ്യ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, വ​നി​ത ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​സീ​ത ടീ​ച്ച​ർ, ഷൈ​നി ഖാ​ൻ, ഗാ​ന അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    UAE News Blood Donation Camp gulf news malayalam
