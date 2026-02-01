Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 9:16 AM IST

    ബ​ഷീ​ർ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത

    ബ​ഷീ​ർ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വ​നി​ത
    ദീ​പ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘സു​ല്‍ത്താ​നും ഹൂ​റി​ക​ളും’ എ​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​ഖ്യാ​ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍ വൈ​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ കൃ​തി​ക​ളി​ലെ അ​ന​ശ്വ​ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ സ്റ്റേ​ജി​ല്‍ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി ക​ലാ​കാ​രി ദീ​പ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം. റാ​ക് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് ദീ​പ ര​ച​ന​യും സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ച ‘സു​ല്‍ത്താ​നും ഹൂ​റി​ക​ളും’ എ​ന്ന നാ​ട​കം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ലെ ആ​ത്മാ​വും മ​നു​ഷ്യ സ്നേ​ഹ​വും നി​റ​ഞ്ഞ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഭാ​ര്‍ഗ​വി, കേ​ശ​വ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, സാ​റാ​മ്മ, നാ​രാ​യ​ണി, പാ​ത്തു​മ്മ, ഒ​റ്റ​ക്ക​ണ്ണ​ന്‍ പോ​ക്ക​ര്‍, മ​ണ്ട​ന്‍ മു​ത്ത​പ്പ, ബ​ഷീ​ര്‍, ഫാ​ബി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ല്ലാം അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ദു$​ഖ​ങ്ങ​ളും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ല്‍ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ര്‍ശി​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ഷീ​റി​ന്‍റെ ശൈ​ലി വേ​ദി​യി​ല്‍ പൂ​ര്‍ണ​ത​യോ​ടെ പു​ന$​സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മ​നം നി​റ​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​ന്ന ദീ​പ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം, പ്ര​തീ​ഷ് കു​ട്ട​ന്‍, ശ​ങ്ക​ര നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, അ​ന​സ്, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ദി​നേ​ശ്, മ​ഹേ​ഷ്, ര​മേ​ഷ്, മ​നു, രാ​ജേ​ഷ്, പ്ര​ജി​ത്ത്, നി​ര്‍മ​ല്‍, അ​ക്ഷ​യ്, ധ​നേ​ഷ്, അ​ജു, ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി, അ​മൃ​ത, ആ​ന്‍സി, ജ​യ, സ​ലീ​ല, ഗാ​യ​ത്രി, അ​ഖി​ല സ​ന്തോ​ഷ്, റി​തു, റെ​ന്യു, ശ്രു​തി, പ്രി​ന്‍സി, സി​യ, മാ​ജി​ദ, ല​സി, സ​ഫി​യ, സ​രി​ജ, ദൈ​വാ​സ്മി​ന്‍, ന​ന്ദി​ത, ഗാ​യ​ത്രി, സാ​ന്‍വി, വേ​ദ, ശി​വ​പ്രി​യ, ആ​രാ​ധ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ബ​ഷീ​ര്‍ കൃ​തി​ക​ളി​ലെ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ സ്റ്റേ​ജി​ല്‍ ജീ​വ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ​ത്. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യോ​ടും ക​ല​യോ​ടു​മു​ള്ള സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്ന് ദീ​പ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം ‘ഗ​ള്‍ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നൃ​ത്ത​വും അ​ഭി​ന​യ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ദീ​പ പു​ന്ന​യൂ​ര്‍ക്കു​ളം 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഗ​ള്‍ഫി​ലു​ണ്ട്. സ്കൈ ​ആ​ര്‍ട്ട്സ് സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​യാ​ണ്.

    Girl in a jacket

    TAGS:expatriateUAE Newsgulf news malayalam
