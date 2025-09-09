Begin typing your search above and press return to search.
    അംജദ്​ നാട്ടിലെത്തി; ഒരു കുഞ്ഞുജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ

    പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്​ അം​ജ​ദ്​ മ​ജ്ജ ദാ​നം ചെ​യ്യും
    അംജദ്​ നാട്ടിലെത്തി; ഒരു കുഞ്ഞുജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ
    അം​ജ​ദ്

    അ​ജ്മാ​ന്‍: മ​ഹാ​രോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ൽ മ​ര​ണ​ത്തോ​ട്​ മ​ല്ല​ടി​ക്കു​ന്ന പ​ത്തു​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍റെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ അം​ജ​ദ്​ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​പോ​ലും ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​യാ​ൾ ത​ന്‍റെ ജീ​വ​ൻ പ​കു​ത്തു​ന​ൽ​കും. അ​തു​വ​ഴി അ​വ​ൻ വീ​ണ്ടും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പു​ഞ്ചി​രി​തൂ​കും. പത്തുവയസ്സുകാരന് ബോ​ൺ മാ​രോ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി മ​ജ്ജ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ജ്​​മാ​നി​ലെ ഹാ​ബി​റ്റാ​റ്റ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന അം​ജ​ദ്​ അ​വി​ചാ​രി​ത​മാ​യാ​ണ്​ 2014ൽ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ക്ക​ത്തെ എം.​എ.​എം.​ഒ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്റ്റം​സെ​ൽ ടെ​സ്റ്റ് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​. അ​ന്ന്​ അ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അം​ജ​ദി​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ല്‍ അ​ന്ന് ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി​യ ഒ​രു പ്ര​തി​ജ്ഞ​യു​ണ്ട്. ത​ന്നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ജീ​വ​നെ​ങ്കി​ലും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ല്‍ അ​ത്​ പു​ണ്യ​മാ​കും. അ​യാ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം​പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ തി​ക​ച്ചും യാ​ദൃ​ച്ഛി​ക​മാ​യി അം​ജ​ദി​ന്‍റെ ഗ്രൂ​പ് രോ​ഗി​യു​മാ​യി മാ​ച്ചാ​യി.

    ഏ​താ​ണ്ട്​ 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സാം​പി​ളു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് അം​ജ​ദി​ന്‍റെ ഗ്രൂ​പ് രോ​ഗി​യു​മാ​യി മാ​ച്ചാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.​ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും അം​ജ​ദി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദൈ​വം ത​ന്ന അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ത്​ സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അം​ജ​ദി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ജ്മാ​നി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ള്‍ മ​ജ്ജ മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ല്‍ പ്ര​ക്രി​യ​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ഒ​രു ആ​ഴ്ച​യോ​ളം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തു​ട​ര​ണം; അ​തു​വ​ഴി ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​ജീ​വ​ന്​ ത​ണ​ലാ​കാം, ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ചു​ണ്ടു​ക​ളി​ല്‍ പു​ഞ്ചി​രി വി​രി​യി​ക്കാം. മ​ര​ണ​വു​മാ​യി പോ​രാ​ടു​ന്ന ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​കാ​ശ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ഈ ​യു​വാ​വ്. അം​ജ​ദി​ന്‍റെ വ​ലി​യ മ​ന​സ്സി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും.

