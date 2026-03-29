Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ വേൾഡ് കപ്പിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 March 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 8:04 AM IST

    ദുബൈ വേൾഡ് കപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പടയോട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    30ാമത്​ കിരീടം യു.എസിന്‍റെ മാഗ്​നിറ്റ്യൂഡിന്
    ദുബൈ വേൾഡ് കപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പടയോട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ വേൾഡ് കപ്പിൽ കിരീടത്തിലേക്ക്​ കുതിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ കോൾട്ട്​ മാഗ്​നിറ്റ്യൂഡ്​

    ദുബൈ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ദുബൈ വേൾഡ് കപ്പ് കുതിരയോട്ട മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കൻ കുതിരയായ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് കിരീടം. 12 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് ദുബൈ വേൾഡ് കപ്പ് മത്സരത്തിന്‍റെ സമ്മാനത്തുക. ജോസ് ഓർട്ടിസാണ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ കുതിരയെ നയിച്ചത്. ദുബൈ മെയ്​ദാൻ റേസ് കോഴ്സിൽ ജപ്പാന്‍റെ ഫോർഎവർ യങിനെ പിന്തള്ളിയായിരുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്‍റെ കുതിപ്പ്. അയർലണ്ടിന്‍റെ മെയ്​ദാൻ, ഇംപീരിയർ എംപറർ, യു.എസിന്‍റെ ഹിറ്റ്​ ഷോ എന്നിവരാണ്​ യഥാക്രമം മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയത്​. കോടികൾ സമ്മാനം നൽകുന്ന ഒമ്പത് മൽസരങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ച നടന്നത്.

    30ാമത്​ ദുബൈ വേൾഡ്​ കപ്പിൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്​ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 30 കുതിരകളായിരുന്നു​. മൂന്ന്​ കോടി ഡോളർ ആണ്​ ആകെ സമ്മാനത്തുക. എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻസ്​ സ്​പോർൺസർ ചെയ്യുന്ന 12 ദശലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ദുബൈ വേൾഡ്​ കപ്പാണ്​ ശനിയാഴ്ച അരങ്ങേറിയത്​. അൽ തായർ മോട്ടോഴ്​സ്​ സ്​പോൺസർ ചെയ്ത 10 ലക്ഷം ഡോളർ സമ്മാനത്തുകയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്​ 2 ദുബൈ ഗോൾഡ്​ കപ്പിൽ സൈമൺ ആൻഡ്​ എഡ്​ ക്രിസ്​ഫോർഡിന്‍റെ ​പെൺകുതിരയായ ഫെയറി ഗ്ലെൻ കിരീടം നിലനിർത്തി. കാബല്ലോ ഡി മാർ ആണ്​ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാമത്​.

    12 ലേറെ ലോക രാജ്യങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്ത കുതിരപ്പന്തയം 170 രാജ്യങ്ങളില്‍ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറു കണക്കിന്​ കുതിരപ്രേമികളാണ്​ പന്തയം കാണാൻ ദുബൈയിലെത്തിയിരുന്നത്​. ഒട്ടേറെ ഗിന്നസ് വേള്‍ഡ് റെക്കോഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വേള്‍ഡ് കപ്പിന്‍റെ സമാപനചടങ്ങില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഡ്രോൺ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കരിമരുന്ന്​ പ്രയോഗത്തോടെയായിരുന്നു ദുബൈ വേൾഡ്​ കപ്പിന്‍റെ സമപാനം. യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമ്മാനവിതരണ ചടങ്ങിന്​ എത്തിയിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: news, american, dubai world cup, gulf
    News Summary - American march at the Dubai World Cup
    Similar News
    Next Story
    X