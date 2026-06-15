കുഞ്ഞുപ്രായത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭtext_fields
ജിദ്ദ: പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന ഓർമശക്തിയും നിരീക്ഷണപാടവവും കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ആദം അൽഹാൻ എന്ന നാല് വയസ്സുകാരൻ.
ലാപ്ടോപ് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ 50 വ്യത്യസ്ത ദേശീയ, അന്തർദേശീയ കാർ ബ്രാൻഡുകളുടെ ലോഗോകൾ കേവലം രണ്ട് മിനിറ്റും 13 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ തെൻറ അസാധാരണ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചത്. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻററിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘അൽഫിത്റ’ മദ്റസയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദം. മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ, ആനമങ്ങാട് സ്വദേശികളായ അമീർ സുഹൈലിെൻറയും ഫാത്തിമ ജസ്നയുടെയും മകനാണ് ഈ കുട്ടിപ്രതിഭ.
അസാധ്യമായ ഓർമശക്തിയും ദൃശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവുമുള്ള ആദത്തെ ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചു.
മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗ് ഡയറക്ടറും അറബ് ലോകത്തെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വവുമായ ഡോ. ഇസ്മാഈൽ അബ്ദുൽ സലാം അബു താലിബ് ചടങ്ങിൽ ആദത്തിന് പുരസ്കാരം കൈമാറി. ജിദ്ദ അൽഫിത്റയിലെ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻറെ തിളക്കമാർന്ന കഴിവിനെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും ഭാവിയിൽ വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
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