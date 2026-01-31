Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    31 Jan 2026 8:12 PM IST
    Updated On
    31 Jan 2026 8:12 PM IST

    കരാർ പ്രകാരമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകിയില്ല; യു.എ.ഇയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിർമാണ കമ്പനിക്ക്​ 31 ലക്ഷം പിഴ

    കരാർ പ്രകാരമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകിയില്ല; യു.എ.ഇയിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിർമാണ കമ്പനിക്ക്​ 31 ലക്ഷം പിഴ
    ദുബൈ: വിദേശ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ ലംഘിക്കുകയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അളവിൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിർമാണ കമ്പനിക്ക്​ 31 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി ദു​ബൈ സിവിൽ കോടതി. ഇതേ കേസിൽ വ്യാജ ബാങ്ക്​ ഇടപാട്​ റസീപ്​റ്റ്​ നിർമിച്ച കമ്പനി മാനേജർ കുറ്റക്കാരനാണെന്നും​ കോടതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയും യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിർമാണ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട്​ തർക്കമാണ്​ കോടതി കയറിയത്​.

    245 ടൺ ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽകാനായിരുന്നു വിദേശ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാർ. ഇതിനായി 1.17 ദശലക്ഷം ഡോളർ വിദേശ കമ്പനി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, കരാർ പ്രകാരമുള്ള മുഴുവൻ ഉൽ​പന്നങ്ങളും കൈമാറുന്നതിൽ അലുമിനിയം കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു. ഏതാണ്ട്​ 4,48,000 ഡോളർ മൂല്യം വരുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളാണ്​ കമ്പനി നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത്​. പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പണം തിരികെ നൽകാതെ ഷിപ്പുമെന്‍റുകൾ പിടിച്ചുവെച്ചുവെന്നാണ്​ കേസ്​.

    എന്നാൽ, വിദേശ കമ്പനിക്ക്​ നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന പണം കൈമാറിയെന്ന്​ അവകാശപ്പെടുന്ന ബാങ്ക്​ റസീപ്​റ്റ്​ അലുമിനിയം കമ്പനി മാനേജർ ഹാജരാക്കിയെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ ഇത്​ വ്യാജമാണെന്ന്​ തെളിയുകയായിരുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ കോടതി സ്വതന്ത്ര വിദഗ്​ധനെ കേസ്​ പരിശോധനക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇദ്ദേഹം നൽകിയ റിപോർട്ട്​ അനുസരിച്ച്​ അലുമിനിയം കമ്പനി 7.49 ലക്ഷം ഡോളറിന്‍റെ കുടിശ്ശിക നൽകാനുണ്ടെന്ന്​ കണ്ടെത്തി. ഇത്​ പരിശോധിച്ച കോടതി കമ്പനിക്കെതിരെ വൻ തുക ചുമത്തുകയും മാനേജർക്കെതിരെ വ്യാജ ബാങ്ക്​ റസീപ്​റ്റ്​ നിർമിച്ചതിന്​ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    dubai court aluminum coating company European companies
