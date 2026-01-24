Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ൽ​ഖൂ​സ്​ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്​ സോ​ൺ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി; അ​ൽ മ​നാ​റ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പു​തി​യ പെ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൻ, സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചു

    അ​ൽ​ഖൂ​സ്​ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്​ സോ​ൺ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി; അ​ൽ മ​നാ​റ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ പു​തി​യ പെ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൻ, സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചു
    അ​ൽ മ​നാ​റ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച പു​തി​യ പെ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൻ, സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ലം

    ദു​ബൈ: അ​ൽ​ഖൂ​സ്​ ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സോ​ണി​ൽ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.​ടി.​എ) വി​പു​ല​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​ർ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കു​മു​ള്ള ക്രി​യേ​റ്റീ​വ്​ ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മേ​ഖ​ല​യെ മാ​റ്റു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് വി​ക​സ​നം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യും സൈ​ക്കി​ളി​ലും മ​റ്റ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​നാ​യി അ​ൽ മ​നാ​റ സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ 45 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 5.5 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ള്ള പു​തി​യ പെ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൻ, സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് 210 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ര​ണ്ട് റാം​പു​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം മൂ​ന്ന് പു​തി​യ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ഹ​ബു​ക​ളും നാ​ല് കി.​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും സൈ​ക്കി​ൾ ട്രാ​ക്കു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്​ ഓ​ൺ​പാ​സീ​വ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യും അ​ൽ ഖൂ​സ്​ ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നെ​യും ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സോ​ണു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. കാ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ച്ച് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വ​ലി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് അ​ട​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന ‘സൂ​പ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക്സ്’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഖൂ​സ്​ ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഇ​ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കും. സൂ​പ്പ​ർ ബ്ലോ​ക്ക്സ് പ​ദ്ധ​തി ‘കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷാ​ച​ര​ണം’, ‘ദു​ബൈ സോ​ഷ്യ​ൽ അ​ജ​ണ്ട 33’, ദു​ബൈ അ​ർ​ബ​ൻ പ്ലാ​ൻ 2040 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. 20 മി​നി​റ്റ് സി​റ്റി ആ​ശ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ൽ ഖൂ​സ് ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് സോ​ണി​നെ മെ​ട്രോ​യും ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    News Summary - Alqus Creative Zone development complete; new pedestrian and bicycle bridge built on Al Manara Street
