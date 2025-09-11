Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    11 Sept 2025 6:28 AM IST
    11 Sept 2025 6:28 AM IST

    ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ-5 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ-5 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഷാ​ർ​ജ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി സ​മാ​ജം ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ-5 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​പു​രു​ഷ-​വ​നി​ത വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ​യി​നം ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ സി​നി​മ താ​ര​വും ന​ർ​ത്ത​കി​യു​മാ​യ ല​ക്ഷ്മി ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി​യെ വ​നി​ത വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​ക​ല ര​ഞ്ജു ബൊ​ക്കെ ന​ൽ​കി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ദ്രി ടീ​മി​ന്റെ ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും ന​ട​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ത്ത​മ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഹീ​സ്, ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​ഞ്ജു രാ​ജ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ പ​ന​വേ​ലി​ൽ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സാ​ബു അ​ലി​യാ​ർ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​ഷാ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, ആ​ല​പ്പി കെ​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ത്മ​രാ​ജ്, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ച​ന്ദ്ര​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ വ​ലി​യ​കു​ള​ങ്ങ​ര ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വീ​ണ ഉ​ല്ലാ​സ്, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റോ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷി​ബു, കൂ​പ്പ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​തീ​ഷ് കാ​യം​കു​ളം, സ്റ്റേ​ജ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ​ര​ത്, ഫു​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​സീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജി രാ​ജേ​ഷ്, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സ​ജി​ന നൂ​റ​നാ​ട്, മു​ബീ​ൻ കൊ​ല്ലു​ക​ട​വ്, ഷാ​ബു ഫു​ജൈ​റ, ആ​ഷി​ഫ്, ശ്രീ​ഹ​രി, രാ​ജേ​ഷ് ഫി​ലി​പ്, ശ​ര​ത് അ​ജ്മാ​ൻ, സു​ദീ​പ് തൃ​ക്കു​ന്ന​പ്പു​ഴ, സു​മേ​ഷ്, ബി​നീ​ഷ്, ഷെ​ർ​മി റ​ഹീ​സ്, ശ്രീ​ജ പ​ത്മ​രാ​ജ്, ഷം​നാ ഷാ​ബു, ല​ക്ഷ്മി രാ​ജീ​വ്, റെ​നി റോ​ജി, അ​നീ​ഷ സാ​ബു, ബി​ന്നി രാ​ജേ​ഷ് ഫി​ലി​പ്പ്, ഫ​സ്‌​ന ആ​ഷി​ഫ്, ഫൗ​സി​യ നൗ​ഷാ​ദ്, വീ​ഷ്മ ശ​ര​ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ശ്രീ​നാ​ഥ്, ലി​ബി​ൻ സ​ക്ക​റി​യ, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, ശൈ​ഖ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷെ​ഫി​ൻ ഫ​രീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഫ​സ്റ്റ് വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    News Summary - Alpuzhotsavam Season-5 organized
