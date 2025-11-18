Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Nov 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 7:59 AM IST

    അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ യൂ​ത്ത് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍; ശ​ബാ​ബു​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​ന്‍ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍

    അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ യൂ​ത്ത് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍; ശ​ബാ​ബു​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​ന്‍ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍
    അ​ൽ​മ​നാ​ർ യൂ​ത്ത് ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ

    അ​ൽ​ബ​റാ​ഹ ശ​ബാ​ബു​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​ൻ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ദു​ബൈ: അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യൂ​ത്ത് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ല്‍ അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ അ​ല്‍ബ​റാ​ഹ​യി​ലെ ശ​ബാ​ബു​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​ന്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ഫൈ​ന​ലി​ല്‍ എ​ക്‌​സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ ആ​മി​സ് അ​ല്‍ഖൂ​സി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ള്‍ നേ​ടി​യാ​ണ് ശ​ബാ​ബൂ​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​ന്‍ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ബെ​സ്റ്റ് പ്ലെ​യ​ര്‍ക്കു​ള്ള ഉം​റ ട്രി​പ്പി​ന് ശ​ബാ​ബു​ല്‍ ഫു​ര്‍സാ​നി​ലെ റി​സ്‌​വാ​ന്‍ അ​ര്‍ഹ​നാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ള്‍ യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    വി.​കെ. സ​ക​രി​യ്യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, പി.​എ. അ​ബ്ദു​ന്ന​സീ​ര്‍, സ​യ്യി​ദ് സാ​ക്കി​ര്‍, ശൈ​ഖ് അ​യാ​സ് ഹൗ​സീ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ല്‍, സ​ര്‍ഫ്രാ​സ് മു​നി​യൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:almanarwinnersyouth football team
    X