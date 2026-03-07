Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 March 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 7:44 AM IST

    സമസ്ത പൊതു പരീക്ഷ: ദാറുൽ ഹുദക്ക് മികച്ച വിജയം

    അൽഐൻ: ഈ വർഷത്തെ സമസ്ത പൊതു പരീക്ഷയിൽ ദാറുൽ ഹുദാ മദ്​റസക്ക് നൂറു ശതമാനത്തിന്‍റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം.

    അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ ഫാത്തിമ നൂറ എടക്കണ്ടൻ ടോപ്പ് പ്ലസും മുഹമ്മദ് റിഹാൻ, മുഹമ്മദ് നിഹാൽ, ഷമ്മ ഷിഹാബ് എന്നിവർ ഡിസ്റ്റിങ്​ഷനും മറ്റു പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും നേടി. ഏഴാം ക്ലാസിൽ ഹൻഫ ഫാത്തിമ, ശദ ഷിഹാബ് ടോപ്പ് പ്ലസും നെഹാൻ നബീൽ ഡിസ്റ്റിങ്​ഷനും മറ്റു ഒൻപത് വിദ്യാർഥികൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസും നേടി.

    പത്താം ക്ലാസിൽ നിന്ന് അൻസാം ഹനിയ്യ, ഫാത്തിമത്ത് മിൻഹ എന്നിവർ ഉന്നത മാർക്കോടെ വിജയം നേടി. മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർഥികളേയും ജയത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സജജരാക്കിയ അധ്യാപകരേയും മദ്​റസ മാനേജ്മെന്‍റ്​ ഭാരവാഹികളായ പൂക്കോയ തങ്ങൾ ബാ അലവി, ഇ.കെ. മൊയ്തീൻ ഹാജി, സ്വദർ മുഅല്ലിം ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ബാ അലവി, ദാറുൽ ഹുദാ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് വാഫി എന്നിവർ അഭിനന്ദിച്ചു.

