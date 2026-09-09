അബൂദബി അപകടം: വൈറല്‍ വീഡിയോയിലെ അഞ്ചുപേരും സുരക്ഷിതര്‍

അബൂദബി അപകടം: വൈറല് വീഡിയോയിലെ അഞ്ചുപേരും സുരക്ഷിതര്text_fields
അബൂദബി: സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച വാഹനാപകട വീഡിയോയില് പരിക്കേറ്റ അഞ്ചുപേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണെന്നും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും അബൂദബി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് അപകടങ്ങളിലായി നാലുപേര്ക്ക് നിസ്സാര പരിക്കുകളും ഒരാള്ക്ക് നിസ്സാരമല്ലാത്ത പരിക്കുമാണ് ഉള്ളത്.
റോഡിലെ അപകടഭീഷണി കണ്ട് മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി സ്വന്തം വണ്ടി മുന്നിലേക്ക് നിര്ത്തിയിട്ട ഡ്രൈവര്ക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച കാറിന്റെ ഡ്രൈവര്ക്കാണ് അല്പം ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ഡിസ്ചാര്ജ് ചെയ്തു.
ദൃശ്യങ്ങള് കണ്ട് ആശങ്കപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കുന്നതാണ് പൊലീസിന്റെ അറിയിപ്പ്. സംഭവത്തില് ആര്ക്കും ജീവഹാനിയോ ഗുരുതര പരിക്കോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ജീവന് പണയം വെച്ചും മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാന് ഇടപെട്ട ഡ്രൈവറുടെ ധീരമായ പ്രവര്ത്തനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ പ്രശംസ നേടി.
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