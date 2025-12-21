Begin typing your search above and press return to search.
    സ​മ​സ്ത നൂറാം വാർഷിക വി​ളം​ബ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം

    സ​മ​സ്ത നൂറാം വാർഷിക വി​ളം​ബ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം
    ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ലു​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ​സ്ത സെ​ന്‍റി​ന​റി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ളം​ബ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ന്‍റി​ന​റി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ളം​ബ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. അ​ബൂ​ദ​ബി ഐ.​ഐ.​സി.​സി. ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ളം​ബ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മ​സ്ത സെ​ന്‍റി​ന​റി ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​സ്ത​ഫ ദാ​രി​മി ക​ട​ങ്കോ​ടി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​മ​സ്ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി മ​മ്പാ​ട് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി തി​രു​വ​ത്ര (സ​മ​സ്ത സെ​ന്‍റി​ന​റി യു.​എ.​ഇ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ) അ​ബൂ​ദ​ബി റീ​ജ്യ​ൻ സെ​ന്‍റി​ന​റി സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി.

    ശ​രീ​ഫ് കാ​ര​ശ്ശേ​രി (ഐ.​സി.​എ​ഫ്.​ഐ​സി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹ​മീ​ദ് ഈ​ശ്വ​ര​മം​ഗ​ലം (ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ഡ്മി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹ​മീ​ദ് പ​ര​പ്പ (ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ള​ജ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹം​സ അ​ഹ്സ​നി, ഷാ​ഫി പ​ട്ടു​വം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - All Centenary Celebrations Announcement
