Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅലിഫ് കീ രാത്-സീസൺ 2...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 8:55 AM IST

    അലിഫ് കീ രാത്-സീസൺ 2 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം

    text_fields
    bookmark_border
    അലിഫ് കീ രാത്-സീസൺ 2 ബ്രോഷർ പ്രകാശനം
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ലി​ഫ് മീ​ഡി​യ അ​ബൂ​ദ​ബി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ലി​ഫ് കീ ​രാ​ത് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ സ്റ്റേ​ജ് ഷോ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ​ച്ച് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലോ​ണ ബ്രി​ന്ന​ർ, അ​ൽ സാ​ബി ഗ്രൂ​പ് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സി​ബി ക​ട​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലീം ചി​റ​ക്ക​ൽ, എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ​ച്ച് റി​ലേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം, റ​ഷീ​ദ് പൂ​മാ​ടം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ലി​ഫ് മീ​ഡി​യ പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന​സീ​ർ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ് നൗ​ഷാ​ദ് തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട്, ജ​മാ​ൽ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 ഞാ​യ​ർ രാ​ത്രി 7.30ന് ​അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്രി​യ ന​ട​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​സാം ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, മെ​ഹ​റു​ന്നി​സ, സി​ഫ്രാ​ൻ, നൂ​റി നി​സാം, ജം​ഷി​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ലൈ​വ് മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsbrochure releasedMusical Show
    News Summary - Alif Ki Raat-Season 2 Brochure Released
    Similar News
    Next Story
    X