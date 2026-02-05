Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    5 Feb 2026 6:53 AM IST
    5 Feb 2026 6:54 AM IST

    അ​ൽ​കാ​ട്ടെ​ൽ വീ​ണ്ടും വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​; വി3 ​സീ​രീ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി‌

    അ​ൽ​കാ​ട്ടെ​ൽ വീ​ണ്ടും വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​; വി3 ​സീ​രീ​സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി‌
    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​ൽ​കാ​ട്ടെ​ൽ വി3 ​സീ​രീ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: ഒ​രു ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം​ ഫ്ര​ഞ്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ അ​ൽ​കാ​ട്ടെ​ൽ പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്​​ഫോ​ണു​മാ​യി വീ​ണ്ടും വി​പ​ണി​യി​ൽ. കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വാ​ർ​ന്ന സ​വി​ശേ​ഷ​തു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളു​മാ​യി വി3 ​സീ​രീ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി3 ​അ​ൾ​ട്രാ 5ജി, ​വി3 പ്രോ 5​ജി, വി3 ​ക്ലാ​സി​ക് 5ജി ​എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പു​തി​യ മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ന​വീ​ന​മാ​യ നെ​ക്സ്റ്റ്​ പേ​പ്പ​ർ 4 ഇ​ൻ 1 സു​പ്പീ​രി​യ​ർ ഡി​സ്‌​പ്ലേ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ.​വി3 ക്ലാ​സി​ക് 5ജി ​മോ​ഡ​ലി​ൽ 6.67 ഇ​ഞ്ച് വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള നെ​ക്സ്റ്റ്​ വി​ഷ​ൻ സു​പ്പീ​രി​യ​ർ ഡി​സ്​​പ്ലേ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 4ജി​ബി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 6ജി​ബി റാം ​ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം 16ജി​ബി വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന മെ​മ്മ​റി പി​ന്തു​ണ​യും ഈ ​മോ​ഡ​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 128 ജി​ബി ഇ​ന്‍റേ​ണ​ൽ സ്റ്റോ​റേ​ജ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മോ​ഡ​ലി​ൽ 2ടി​ബി വ​രെ സ്റ്റോ​റേ​ജ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​ക്കാ​യി 50 എം.​പി ഡ്യു​വ​ൽ റി​യ​ർ കാ​മ​റ​യും സെ​ൽ​ഫി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 8 എം.​പി ഫ്ര​ണ്ട് കാ​മ​റ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി3 ​പ്രോ 5 ജി ​മോ​ഡ​ലി​ൽ 6.67 ഇ​ഞ്ച് വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള നെ​ക്സ്റ്റ്​ പേ​പ്പ​ർ സു​പ്പീ​രി​യ​ർ ഡി​സ്​​പ്ലേ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. 8 ജി​ബി റാ​മും 18ജി​ബി വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന മെ​മ്മ​റി​യും ഇ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സീ​രീ​സി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രീ​മി​യം അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന വി3 ​അ​ൾ​ട്രാ 5ജി ​മോ​ഡ​ൽ 6.8 ഇ​ഞ്ച് വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള നെ​ക്സ്റ്റ്​ പേ​പ്പ​ർ സു​പ്പീ​രി​യ​ർ ഡി​സ്​​പ്ലേ​യാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. 6ജി​ബി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 8ജി​ബി റാം ​ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളി​ലും 18ജി​ബി വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന മെ​മ്മ​റി​യോ​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    നെ​ക്സ്റ്റ്​ സെ​ൽ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​ഞ്ജീ​വ്​ രാ​തി, സി.​ഇ.​ഒ അ​തു​ൽ വി​വേ​ക്, സി.​ഒ.​ഒ അ​ൻ​ഷ്​ രാ​തി, വേ​ൾ​ഡ്​ വൈ​ഡ്​ ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ്​ ഐ​മാ​ർ​ട്ട്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ത​മീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ്​ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
