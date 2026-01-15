Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    15 Jan 2026 9:30 AM IST
    15 Jan 2026 9:30 AM IST

    ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ആ​ൽ​ബം; ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ സ​മ്മാ​നം

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ്​​അ​ൽ ബ​ഹ്​​റി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്​
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ

    സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ആ​ൽ​ബം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 20 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫോ​ട്ടോ ആ​ൽ​ബം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി ഖ​സ്​​ർ അ​ൽ ബ​ഹ്​​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഒ​പ്പും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മ​ട​ങ്ങി​യ ആ​ൽ​ബം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദി​നൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വും അ​സാ​ധാ​ര​ണ​വു​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​ആ​ൽ​ബം എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വു​മു​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ദൈ​വ​ത്തോ​ട് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു -ആ​ൽ​ബ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ കു​റി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും മ​റ്റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ 2006 ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​നാ​ണ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ശൈ​ഖ്​ മ​ക്​​തൂം ബി​ൻ റാ​ശി​ദി​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചേ​ർ​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

