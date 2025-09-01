Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ-5 ഞായറാഴ്ച

    ​ഷാ​ർ​ജ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം സീ​സ​ൺ-5 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 7ന് ​ഷാ​ർ​ജാ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പു​രു​ഷ, വ​നി​ത വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​രം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും.തി​രു​വോ​ണ സ​ദ്യ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി​ക്ക്​ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സി​നി​മാ താ​ര​വും ന​ർ​ത്ത​കി​യു​മാ​യ ല​ക്ഷ്മി ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    രാ​ത്രി 7ന്​ ​ശ്രീ​നാ​ഥ്, ലി​ബി​ൻ സ്ക​റി​യ, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, ശൈ​ഖ അ​ബ്ദു​ല്ല, സെ​ഫി​ൻ ഫ​രീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക് നൈ​റ്റും അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്നും പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഹീ​സ്, സ​മീ​ർ പ​ന​വേ​ലി​ൽ, രാ​ജേ​ഷ് ഉ​ത്ത​മ​ൻ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സാ​ബു അ​ലി​യാ​ർ, ച​ന്ദ്ര​ജി​ത്ത്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, റോ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഷി​ബു, ശ​ര​ത്, ബി​ജി രാ​ജേ​ഷ്, ശ്രീ​ക​ല ര​ഞ്ജു, വീ​ണാ ഉ​ല്ലാ​സ്, സ​ജി​നാ നൂ​റ​നാ​ട്, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, മു​ബി​ൻ കൊ​ല്ലു​ക​ട​വ്, ശ്യാം, ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, പ​ത്മ​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് : 0502014993, 052 5155941, 0582027957, 0552349009, 0557837835, 0588842060, 0505037226.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsgulf news malayalamAlappuzha District Pravasi Samajam
