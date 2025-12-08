Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ;ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ നി​കു​തി വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 182 ദി​വ​സം ത​ങ്ങി​യാ​ൽ നി​കു​തി ബാ​ധ​കം
    വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ദു​ത്ത​ൽ;ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ നി​കു​തി വി​ദ​ഗ്​​ധ​ർ
    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​ർ വി​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന് ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. വ​ർ​ഷം 182 ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ത​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ സേ​വി​ങ്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​മാ​സം 28 മു​ത​ലാ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ന്ദ്ര ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​സ്.​എം.​എ​സ്, ഇ​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​സ്തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ക​ന​ത്ത​പി​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ല​ർ​ക്കും ആ​ദാ​യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ എ​സ്.​എം.​എ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന​കം നി​കു​തി റി​ട്ടേ​ൺ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ന​ത്ത പി​ഴ ഒ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​റി​യി​പ്പ്​. നി​കു​തി​ദാ​യ​ക​രെ അ​വ​രു​ടെ വി​ദേ​ശ ആ​സ്തി​ക​ളും വ​രു​മാ​ന​വും സ്വ​യം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ്​ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ‘ന​ഡ്ജ്’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ സ്റ്റാ​റ്റ​സു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​വേ​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ടാ​ക്സ് വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ സി.​എ. ഫൈ​സ​ൽ സ​ലിം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ സേ​വി​ങ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഇ​ൻ​കം ടാ​ക്സി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഒ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റേ​ണ്ടി​വ​രും.

