    date_range 8 Dec 2025 8:53 AM IST
    date_range 8 Dec 2025 8:54 AM IST

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റീ​ന സ​ലീം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. ന​സീ​ല ഹു​സൈ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഇ​നാ​സ് അ​ന​സ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ൻ​സീ​ന (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ജ​സീ​ന അ​ജ്മ​ൽ, ജ​മീ​ല ടി.​എ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), നാ​സി​ല നാ​സ​ർ, ബീ​ഗം ഷ​നു​ജ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), റ​സ്‌​ല സൈ​ദ്, സ​ഫി​നി ന​ജീ​ബ്, മു​ബീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, അ​നീ​ഷാ സാ​ബു, സാ​ജി​ദ സ​ക്കീ​ർ (എ​ക്സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റീ​ന സ​ലീം മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​ബി​യ സ​ത്താ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജ്മ സാ​ജി​ദ്, സ​റീ​ന വാ​ണി​മേ​ൽ, സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ന​ജീ​ബ്, സാ​ബു അ​ലി​യാ​ർ, അ​ന​സ്, ജു​നൈ​ദ്, സ​മീ​ർ, സ​ക്കീ​ർ, സ​ഫീ​ർ, വ​ഹാ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു. ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു കാ​സിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ കാ​സിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Alappuzha District Women's KMCC Committee formed
