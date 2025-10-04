Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:21 AM IST

    ആലപ്പുഴ ജില്ല പ്രവാസി സൗഹൃദ വേദി ഓണാഘോഷം

    onam celebration
    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗാ​യി​ക മൃ​ദു​ല വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ആ​ല​പ്പു​ഴോ​ത്സ​വം- 2025’ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28ന്​ ​ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ജി തോ​മ​സി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സി​നി​മ പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക മൃ​ദു​ല വാ​ര്യ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ് ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ആ​ർ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജീ​ബ് അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ദ​യ​ൻ മ​ഹേ​ശ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹ​രി ഭ​ക്ത​വ​ത്സ​ല​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ നൂ​റോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, മാ​ർ​ഗം ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, സി​നി​മ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​പ്പി​ൾ ഡാ​ൻ​സ്, കോ​മ​ഡി സ്കി​റ്റ്, ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ്ര​താ​പ് കു​മാ​ർ, ബി​നു ആ​ന​ന്ദ്, മ​നോ​ഹ​ർ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ, ഷി​ബു മാ​ത്യു, ന​ബീ​ൽ, സു​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ, സ​യ്ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്ര​വീ​ൺ, മു​വി​ത, ഗം​ഗാ​ജി​ത്, ഷി​ബു കാ​സിം, ഷി​ബു പാ​ർ​ത്ഥ​ൻ, ക​ണ്ണ​ൻ, ദീ​പ, സെ​ബി, റി​നി, സ​ഫ്‌​നി, ലേ​ഖ, ര​തീ​ഷ്, ര​വി, എ​ബ​ൻ, ഇം​തി​യാ​സ്, ജ​സീ​ന, കീ​ർ​ത്തി, അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    X