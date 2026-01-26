Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 6:59 AM IST

    അ​ൽ വ​ത്​​ബ ഡേ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു

    അ​ൽ വ​ത്​​ബ ഡേ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    അ​ൽ വ​ത്​​ബ ഡേ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ വ​ത്ബ ഡേ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ൽ വ​ത്ബ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. രാ​ജ്യ​മാ​കെ​യു​ള്ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ക​ർ​ഷ​ക​ർ, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ, ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ, ഷെ​ഫ്മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, ഡേ​റ്റ് പാ​ക്കേ​ജി​ങ്​ മ​ത്സ​രം, ലൈ​വ് പെ​യി​ന്റി​ങ്, ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി, കു​ക്കി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​വ​ന്റ്സ്​ സെ​ക്ട​റി​ലെ എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഉ​ബൈ​ദ് ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മ​സ്റൂ​യി, ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സൈ​ഫ് അ​ൽ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി.

