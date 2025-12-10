Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    10 Dec 2025 9:57 AM IST
    10 Dec 2025 9:57 AM IST

    പുതുവർഷരാവ് ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി അൽ വത്ബ

    പുതുവർഷരാവ് ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി അൽ വത്ബ
    ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പു​തു​വ​ര്‍ഷ രാ​വ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​ക​ട​ന​വും ഡ്രോ​ണ്‍ ഷോ​ക​ളും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ട​ക്കം വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ ഉ​ന്ന​ത സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ച് പു​തി​യ ലോ​ക​റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍ കു​റി​ക്കു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് അ​ല്‍ വ​ത്ബ​യി​ല്‍ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 31ന് ​രാ​ത്രി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. രാ​ത്രി എ​ട്ടു മു​ത​ല്‍ അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഈ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ക​ള്‍. ഇ​വ​യി​ലൊ​ന്ന് തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി 62 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്.

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് കാ​ണി​ക​ളെ അ​മ്പ​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് തീ​ര്‍ച്ച​യാ​ണ്. 6500 ഡ്രോ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന 20 മി​നി​റ്റ് ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള ഡ്രോ​ണ്‍ ഷോ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

