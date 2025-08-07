Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 7 Aug 2025 8:06 AM IST
    date_range 7 Aug 2025 8:06 AM IST

    അ​ൽ വ​സ​ൽ ക്ല​ബ്​ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടി

    ഷാ​ർ​ജ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​
    അ​ൽ വ​സ​ൽ ക്ല​ബ്​ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടി
    അ​ൽ വ​സ​ൽ ക്ല​ബ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഡി.​ഐ ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബാ​യ അ​ൽ വ​സ​ൽ ക്ല​ബി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ളും കോ​ച്ചും ഷാ​ർ​ജ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ(​എ​സ്.​ഡി.​ഐ) നി​ന്ന്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നേ​ടി. തി​യ​റി, പ്രാ​ക്ടി​ക്ക​ൽ ക്ലാ​സു​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ക്ല​ബ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​സ്.​ഡി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ്​ ക്ല​ബ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്ത്​ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ക്ല​ബ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​സ്.​ഡി.​ഐ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ മി​ഷാ​ൽ അ​ൽ റൈ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​യി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ എ​സ്.​ഡി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്​ ഈ ​ന​ട​പ​ടി ​പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ ഇ​തു​ പ്രേ​ര​ണ​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​സ്.​ഡി.​ഐ​ക്ക്​ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ക​രും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​ണ്​ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും ക്ല​ബ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newsplayersdriving licensesAl Wasl
