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    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 July 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 7:04 AM IST

    അൽ ഖാസിമിയ ഡേ ടു ഡേ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ്: റിഥമിക്സ്​ ജേതാക്കൾ

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    അൽ ഖാസിമിയ ഡേ ടു ഡേ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ്: റിഥമിക്സ്​ ജേതാക്കൾ
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    അൽ ഖാസിമിയയിലെ ഡേ ടു ഡേ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൽ ജേതാക്കളായ റിഥമിക്സ് ഗ്രൂപ്

    ഷാർജ: അൽ ഖാസിമിയയിലെ ഡേ ടു ഡേ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൽ ജേതാക്കളായി റിഥമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്. അഞ്ചു മുതൽ 12 വയസ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുനർത്തകരുടെ നടനവൈഭവത്തിന്​ വേദിയൊരുക്കുന്നതിനായാണ്​ ഡേ ടു​ ഡേ ഡാൻസ്​ ഫെസ്റ്റ്​ സംഘടിപ്പിച്ചത്​. ഇന്ത്യൻ ആർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നാച്ചോ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. മൊത്തം 8000 ദിർഹമിന്‍റെ സമ്മാനങ്ങളാണ്​ വിജയികൾക്ക്​ സമ്മാനിച്ചത്​.

    ഡേ ടു ഡേ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ നാച്ചോ ഗ്രൂപ്

    ആവേശകരവും ആകർഷണീയവുമായ ഡാൻഡ്​ ഫെസ്റ്റിൽ 15 നൃത്തസംഘങ്ങളാണ്​ അരങ്ങിലെത്തിയത്​. പ്രായത്തെ വെല്ലുന്ന മിടുക്കിൽ, താളവും സർഗശേഷിയും ഒത്തിണങ്ങിയ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി ടീമുകൾ ആസ്വാദകർക്ക്​ വിരുന്നൊരുക്കി. പ​​​ങ്കെടുത്ത ടീമുകളൊക്കെ, ചടുലതാളത്തിൽ ഏകോപിച്ചുള്ള ചുവടുകളോടെ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

    ഡേ ടു ഡേ ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ഇന്ത്യൻ ആർട്​സ്​​ ഗ്രൂപ്

    ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 4,000 ദിർഹം മൂല്യമുള്ള ഷോപ്പിങ്​ വൗച്ചറാണ്​ സമ്മാനമായി നൽകിയത്​. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2,500 ദിർഹമിന്‍റെ വൗച്ചറുകളും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 1,500 ദിർഹം മൂല്യമുള്ള വൗച്ചറുകളുമായിരുന്നു സമ്മാനം. ഡേ ടു ഡേ അൽ ഖാസിമിയ മാനേജർ അജിത് കുമാർ വിജയികൾക്ക് വൗച്ചറുകൾ കൈമാറി.

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    TAGS:UAE NewsGulf NewsGulf Updatedance festival
    News Summary - Al Qasimia Day-to-Day Dance Fest
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