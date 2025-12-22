Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 6:51 AM IST

    അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ എ​ൻ.​എം.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ എ.​എ​ൻ.​സി.​സി പു​ര​സ്കാ​രം

    അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ എ​ൻ.​എം.​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ എ.​എ​ൻ.​സി.​സി പു​ര​സ്കാ​രം
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ്​

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ.​എം.​സി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ഴ്​​സ​സ്​ ക്ര​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ലി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ (എ.​എ​ൻ.​സി.​സി.​സി) ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ക​ച്ച പ​രി​ച​ര​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ഴ്​​സു​മാ​രെ ശാ​ക്​​തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും​​ അ​വ​രു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​​ മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്​​ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ​യി​ലെ എ​ൻ.​എം.​സി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്​ ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്​. എ.​എ​ൻ.​സി.​സി​യു​ടെ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​ണ്​ ദു​ബൈ അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ​യി​ലെ എ​ൻ.​എം.​സി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി. കൂ​ടാ​തെ എ​ൻ.​എം.​സി ഹെ​ൽ​ത്ത്​​കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യും കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്​. കൂ​ട്ടാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ൽ, നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രം​ഗ​ത്തെ വി​ക​സ​നം, ന​ഴ്​​സി​ങ്​ ടീ​മി​ന്‍റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം എ​ന്നി​വ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ്​ എ.​എ​ൻ.​സി.​സി.​സി പു​ര​സ്കാ​രം. ന​ഹ്​​ദ​യി​ലെ എ​ൻ.​എം.​സി സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ ടീ​മി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​ക്കും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള തെ​ളി​വാ​ണ്​ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​മെ​ന്ന്​ ന​ഴ്​​സി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ്​​റ്റെ​ഫി ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

