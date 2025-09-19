Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 8:49 AM IST

    അൽമനാർ ഇസ്​ലാമിക്‌ സെന്റർ കുടുംബ കാമ്പയിന്‍ 21ന്

    അൽമനാർ ഇസ്​ലാമിക്‌ സെന്റർ കുടുംബ കാമ്പയിന്‍ 21ന്
    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്ക് സ്‌​നേ​ഹം, കാ​രു​ണ്യം, ശാ​ന്തി എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി അ​ൽ​മ​നാ​ർ ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്‌ സെ​ന്റ​ർ ദു​ബൈ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ കു​ടും​ബ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ദു​ബൈ അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഇ​സ് ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21ന്​ ​വൈ​കു​ന്നേ​രം 5.30ന് ​പ​രി​പാ​ടി അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്‍ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. മ​വ​ദ്ദ (സ്‌​നേ​ഹം) എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ര്‍, റ​ഹ്മ (കാ​രു​ണ്യം) എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്​​ലി​യാ​ര്‍, സ​ക്കീ​ന (ശാ​ന്തി) എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മൗ​ല​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടീ​ന്‍സ് മീ​റ്റ്, ക​പ്പ്ൾ​സ് മീ​റ്റ്, പ്രീ ​മ​രി​റ്റ​ല്‍ ക്ലാ​സ് എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തും. ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 04 3394464, 050 5242429.

