വിന്റര് ഡ്രൈവ് സീസണ് 15ന് തുടക്കമിട്ട് അല് മദീന ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ്text_fields
അബൂദബി: മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ പ്രമുഖ റീട്ടെയില് ശൃംഖലകളിലൊന്നായ അല് മദീന ഹൈപ്പര്മാര്ക്കറ്റ് ജനപ്രിയ വാര്ഷിക പ്രമോഷനായ വിന്റര് ഡ്രൈവ് സീസണ് 15ന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമിട്ടു. പ്രമോഷന്റെ 15-ാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബര് 22 മുതല് 2027 ജനുവരി 24 വരെ അബൂദബിയിലെ അല് മദീനയുടെ 19 ശാഖകളിലും പ്രമോഷന് നടക്കും.
ആറ് ഡോങ്ഫെങ് മേജ് കാറുകള് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു കാര് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഐഫോണുകള്, ഫ്രിഡ്ജുകള്, വാഷിങ് മെഷീനുകള്, ടെലിവിഷനുകള് തുടങ്ങി നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. 50 ദിര്ഹമിന്റെ പര്ച്ചേസിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് പ്രമോഷനില് പങ്കെടുക്കാം.
അല് മദീന അബൂദബി വിന്റര് ഡ്രൈവ് സീസണ് 15ന്റെ ലോഗോ ലോഞ്ച് വ്യത്യസ്തവും നൂതനവുമായ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിര്മിത ബുദ്ധി റോബോട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് കമ്പനി ഡയറക്ടര്മാരും മുതിര്ന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ചേര്ന്ന് ഡിജിറ്റല് രൂപത്തില് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അല് മദീന അബൂദബി ഡയറക്ടര്മാരായ ഷഹബാസ് സലാം, ഫൈസ് മുഹമ്മദ് പൊയില്, പി.കെ. മുഹമ്മദ് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം അസി. ജനറല് മാനേജര് ഷഫീഖ് ഹമീദ്, ഓപറേഷന്സ് മാനേജര് ലക്കി രാമചന്ദ്രന്, പര്ച്ചേസ് മാനേജര് ഷഫീര് കൊളക്കാട്ടില് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.
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