Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 7:00 AM IST

    അൽ മദീന ഗ്രൂപ്​ വിന്‍റർ ഡ്രീംസ് അഞ്ചാം സീസൺ ഇന്നുമുതൽ

    അൽ മദീന ഗ്രൂപ്​ വിന്‍റർ ഡ്രീംസ് അഞ്ചാം സീസൺ ഇന്നുമുതൽ
    അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    വി​ന്‍റ​ർ ഡ്രീം​സ് അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ വി​ന്‍റ​ർ ഡ്രീം​സ് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം സീ​സ​ൺ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ തു​ട​ങ്ങും. ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വ​മ്പ​ർ ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ അ​ൽ മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. നൂ​റി​ൽ​പ​രം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ​​പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വീ​ട്ടു​വാ​ട​ക തു​ക​യാ​ണ് ബം​ബ​ർ സ​മ്മാ​നം. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള 12 ഭാ​ഗ്യ​വാ​ന്മാ​ർ​ക്ക്​ ഹ​വ​ൽ ജോ​ലി​യോ​ൺ പ്രോ ​എ​സ്.​യു.​വി കാ​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. 12 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ്കൂ​ൾ ഫീ​സ്, 12 പേ​ർ​ക്ക് ഡ്രീം ​ദു​ബൈ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം, മ​റ്റു 12 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്, 60 പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ്​ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു പ്ര​ധാ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ. വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്മാ​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നാ​കും.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​യൂ​ബ് ചെ​റു​വ​ത്ത്, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ടി. ​അ​രു​ൺ, ക്ലി​ക്കോ​ൺ ആ​ൻ​ഡ്​ ലൈ​ഫ് ആ​ൻ​ഡ്​ റി​ച്ച് (യു.​എ.​ഇ) ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, ഒ ​ഗോ​ൾ​ഡ് ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ത​വാ​ബ്, ആ​ർ.​കെ. പ​ൾ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ് ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ പ്ര​ദീ​പ്, ഡാ​ബ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ദു​ർ​ഗ പ്ര​സാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

