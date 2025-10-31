Begin typing your search above and press return to search.
    31 Oct 2025 7:46 PM IST
    31 Oct 2025 8:29 PM IST

    അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്​ വിന്‍റർ ഡ്രീംസ് അഞ്ചാം സീസൺ നാളെ മുതൽ

    അൽ മദീന ഗ്രൂപ്​ ഭാരവാഹികൾ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ വിന്‍റർ ഡ്രീംസ് അഞ്ചാം സീസൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു

    ദുബൈ: ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളുമായി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ വിന്‍റർ ഡ്രീംസ് പ്രമോഷന്‍റെ അഞ്ചാം സീസൺ നവംബർ ഒന്നിന്​ തുടങ്ങും. ദുബൈ, ഷാർജ, അജ്മാൻ എമിറേറ്റുകളിലെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരി ഒന്നുവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രമോഷനിൽ ഇത്തവണ വമ്പർ ഓഫറുകളാണ്​ ഉപഭോക്​താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്​.ഒരു ദിർഹം മുതൽ മൂല്യമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക്​ സമ്മാനങ്ങൾ നേടാൻ അവസരമുണ്ടാകുമെന്ന്​ അൽ മദീന ഗ്രൂപ് ഓപറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞു. നൂറിൽപരം സമ്മാനങ്ങളാണ് ​​പ്രമോഷനിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​.

    ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള വീട്ടു വാടക തുകയാണ് ബംബർ സമ്മാനം. തുടർന്നുള്ള 12 ഭാഗ്യവാൻമാർക്ക്​ ഹവൽ ജോലിയോൺ പ്രോ എസ്.യു.വി കാർ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. 12 പേർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സ്കൂൾ ഫീസ്, 12 പേർക്ക് ഡ്രീം ദുബൈ സന്ദർശനം, മറ്റു 12 പേർക്ക് ഇന്‍റർനാഷനൽ ടൂർ പാക്കേജ്, 60 പേർക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഷോപ്പിങ്​ വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു പ്രധാന സമ്മാനങ്ങൾ. വൗച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദുബൈ, ഷാർജ, അജ്മാൻ എമിറേറ്റുകളിലെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനാകും.

    മാർക്കറ്റിങ്​ ഡയറക്ടർ അയൂബ് ചെറുവത്ത്, മാർക്കറ്റിങ്​ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജർ ടി. അരുൺ, ക്ലിക്കോൺ ആൻഡ്​ ലൈഫ് ആൻഡ്​ റിച്ച് (യു.എ.ഇ.) ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓപറേഷൻസ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, ഒ ഗോൾഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ അഹ്മദ് അബ്ദുൽ തവാബ്, ആർ.കെ. പൾസസ് ആൻഡ് സ്പൈസസ് ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്‍റ്​ മാനേജർ പ്രദീപ്, ഡാബർ നാഷനൽ മാനേജർ ദുർഗ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.


