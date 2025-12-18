Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Dec 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 7:39 AM IST

    അൽ ഖോബാർ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് നാളെ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് 25 രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്‌ ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്‌‌ അ​സീ​സി​യ​യി​ൽ വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ‘വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ തു​ഖ്ബ സി​റ്റി, ശ​മാ​ലി​യ, ബ​യോ​ണി​യ എ​ന്നീ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക.

    ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 80ൽ​പ​രം മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഫാ​മി​ലി, യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സോ​ൺ ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ബ​ഡ്‌​സ്, കി​ഡ്‌​സ്, പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 300ൽ ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി അ​ബ്​​ദു​ല്ല​തീ​ഫ് ഫൈ​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വാ​ണി​മേ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യി 51 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

