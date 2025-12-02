Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:51 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:51 PM IST

    ഷാർജയിൽ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയർ തുറന്നു

    -ഷാർജ ഭരണാധികാരിയാണ്​ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്​
    ഷാർജയിൽ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയർ തുറന്നു
    പുനർനിർമാണം പൂർത്തിയായ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയർ

    ഷാർജ: പുനർനിർമാണം പൂർത്തിയായ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയർ നാടിനായി തുറന്നു. എമിറേറ്റിലെ ​പ്രമുഖ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്​ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയർ. 54ാം ദേശീയ ദിനത്തിൽ യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമി സ്ക്വയറിന്‍റെ ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്മാരകത്തിന്‍റെ പുനർനിർമാണത്തോടൊപ്പം ചുറ്റുമുള്ള സ്ക്വയറിലേക്കും കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്​ പൂർത്തിയായത്​.

    സ്ക്വയറിന്‍റെ മധ്യ ഭാഗത്തായി നിർമിച്ച 34 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള സ്മാരക ഫലകവും ഷാർജ ഭരണാധികാരി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. യു.എ.ഇയുടെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏഴ്​ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്​ സ്മാരകത്തിന്‍റെ മുകളിലായി രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്​. ഇതുവഴി പ്രദേശത്തിന്‍റെ ചരിത്രവും ദേശീയവുമായ പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ലാൻഡ്​മാർക്കായി സ്മാരകത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയാണ്​ ലക്ഷ്യം. നാല്​ ഫലകങ്ങളാണ്​ സ്മാരകത്തിലുള്ളത്​.

    ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന്​ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്​ പിന്നാലെ 1971 ഡിസംബർ രണ്ടിന്​ യുനൈറ്റഡ്​ അറബ്​ എമിറേറ്റ്​സിന്‍റെ രൂപവത്​കരണം, 1820 ജനുവരി എട്ടിന്​ ഒപ്പിട്ട കരാറോടെ ആരംഭിച്ച 151 വർഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ്​ സ്വാധീന കാലം, 1932 ജൂലൈ 22ന്​ ഷാർജ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സ്​റ്റേഷൻ രൂപീകരണവും 1971ൽ ബ്രിട്ടീഷ്​ സൈനിക ബേസിന്‍റെ നാശവും, മുൻ കരാറുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സിവിൽ എയർ സ്റ്റേഷനിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളം സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപരമായ നാല്​ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്​ നാല്​ സ്മാരക ഫലകങ്ങൾ.

    ഉദ്​ഘാടന ശേഷം ശൈഖ്​ സുൽത്താൻ സ്മാരക സ്തൂപം സന്ദർശിക്കുകയും മനോഹരമായ അതിന്‍റെ രൂപകൽപന വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. സ്തൂപത്തിന്‍റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായി ഒരുക്കിയ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യ നിർമാണങ്ങൾ, കാൽനട പാതകൾ, ഹരിതവത്​കരണം, പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ലൈറ്റിങ്​ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയും അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു.

    നഗരസൗന്ദര്യം ഉയർത്തുക, ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ദേശീയ അഭിമാനബോധം വളർത്തുക എന്നീ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്​ അൽ ഇസ്തിഖ്​ലാൽ സ്ക്വയറിന്‍റെ നവീകരണം. അതോടൊപ്പം പുനസ്ഥാപിച്ച ഇമാം അൽ നവാവി മോസ്കിന്‍റെ ഉദ്​ഘാടനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. 1995ൽ നിർമിച്ച മോസ്ക്​ ഫാത്തിമിഡ്​ വാസ്തുകല ശൈലിയിലാണ്​ പുനർസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    TAGS:Sharja NewsSultan bin Mohammed Al QasimiGreeningAl Istiqlal
