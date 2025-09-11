Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 11 Sept 2025 6:32 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 6:32 AM IST

    അൽ ഇബ്തിസാമ സ്കൂൾ ആറാം വാർഷികദിനാഘോഷം

    anniversary celebration
    അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ സ്കൂ​ൾ ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ്

    ഷാ​ർ​ജ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്കൂ​ളാ​യ അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ​യു​ടെ ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും തെ​റ​പ്പി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നു സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന 80ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് അ​ൽ​ഇ​ബ്തി​സാ​മ​യി​ലു​ള്ള​ത്. പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 4-13 വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ത്തോ​ളം അ​ധി​ക സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​ഡ്മി​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ​യി​ൽ (06-5277007) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്നും ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2024-25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ൽ ഇ​ബ്തി​സാ​മ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ആ​ദം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ ആ​ശം​സ​ക​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ മാ​നേ​ജ്മെൻറ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ബ​ദ്രി​യ അ​ൽ ത​മീ​മി, ജോ. ​ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ റെ​ജി, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​മ​നാ​ഫ്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ന​സീ​ർ കു​നി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsAnniversary celebrationAl Ibtisama School
    News Summary - Al Ibtisama School 6th Anniversary Celebration
