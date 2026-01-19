Begin typing your search above and press return to search.
    പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി അ​ല്‍ ഹു​സ്ന്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍ അ​ല്‍ ഹു​സ്ന്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​ബൂ​ദ​ബി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ഖ​സ​ര്‍ അ​ല്‍ ഹു​സ്നി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ല്‍ ഹു​സ്ന്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 2026 സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍. ഇ​മാ​റാ​ത്തി സം​സ്‌​കാ​ര​വും സ്വ​ത്വ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം ചു​റ്റി​ക്കാ​ണു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ല്‍ അ​തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ത​ല​മു​റ​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ല്‍ ഹു​സ്ന്‍ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും മ​റ്റ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, പൈ​തൃ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി ഡ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍മാ​രാ​യ ശൈ​ഖ് ദാ​യി​ബ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍, ശൈ​ഖ് ഹം​ദാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍, സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍, മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ശ​ഖ്ബൂ​ത് ബി​ന്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍, നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ന്‍ഡി നാ​ര്‍ക്കോ​ട്ടി​ക്‌​സ് ഏ​ജ​ന്‍സി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ബി​ന്‍ ഹം​ദാ​ന്‍ ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍, സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ന​ഹ്യാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സെ​യി​ഫ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്‌​യാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്ന് വ​രെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ക. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ പ​ത്താം പ​തി​പ്പാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. 16 ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

