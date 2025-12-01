Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:16 AM IST

    ‘അ​ൽ ഇ​മ​റാ​ത്ത് അ​വ്വ​ൽ’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം; പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ലു​ലു

    ‘അ​ൽ ഇ​മ​റാ​ത്ത് അ​വ്വ​ൽ’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം; പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ലു​ലു
    അ​ബൂ​ദ​ബി ഖാ​ലി​ദി​യ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ

    ‘അ​ൽ ഇ​മ​റാ​ത്ത് അ​വ്വ​ലി’​ന്‍റെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘അ​ൽ ഇ​മ​റാ​ത്ത് അ​വ്വ​ൽ’ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി ഖാ​ലി​ദി​യ മാ​ളി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ദാ​ബി ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി പി.​ജെ.​എ​സ്‌.​സി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ റെ​സ്​​ലി​ങ്​ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ത​ഹ്നൂ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, വ്യ​വ​സാ​യ-​നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സ​ൻ ജാ​സിം അ​ൽ നു​വൈ​സ്, ഉ​മ​ർ സു​വൈ​ന അ​ൽ സു​വൈ​ദി, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​സി. അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ ഹ​മ്മ​ദി, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യേ​കു​ന്ന​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണ് ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളുമുണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്കും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ‘അ​ൽ ഇ​മ​റാ​ത്ത് അ​വ്വ​ൽ’ എ​ന്ന് ലു​ലു ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി സി​ലാ​ലു​മാ​യും മു​സ്ത​ദാ​മ ഫാ​മു​മാ​യും ലു​ലു ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സി​ലാ​ൽ ഫു​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഹു​മൈ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റു​മൈ​തി, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട‌​ർ എം.​എ. അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സി​ലാ​ലു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​വും മു​സ്ത​ദാ​മ ഫാം​സ് സി.​ഇ.​ഒ റാ​ഷെ​ദ് അ​ൽ​സാ​ബി ലു​ലു ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എം.​എ. സ​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ മു​സ്ത​ദാ​മ ഫാം​സു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ്പേ​സ​സ് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ​ഹെ​ദ് അ​ൽ​ബ​ലൂ​ഷി, എ​ക്സ്പോ​ണ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ​സാ​ബി, ലു​ലു ​സി.​ഇ.​ഒ സെ​യ്ഫി രൂ​പാ​വാ​ല, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​ഐ. സ​ലിം, ലു​ലു ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി. ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

