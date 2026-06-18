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    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 7:58 AM IST

    അൽ ദൈദ് ഈന്തപ്പഴ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂലൈ 23 മുതൽ

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    അൽ ദൈദ് ഈന്തപ്പഴ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂലൈ 23 മുതൽ
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    ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ നൂറുകണക്കിന് ഈന്തപ്പന കർഷകരും ഈന്തപ്പഴ ഉൽപാദകരും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത് ‘അൽ ദൈദ് ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ’ ജൂലൈ 23 മുതൽ 26 വരെ എക്സ്പോ അൽ ദൈദിൽ നടക്കുമെന്ന് ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എസ്​.സി.സി.ഐ) അറിയിച്ചു.

    മേളയുടെ പത്താം പതിപ്പ്, യു.എ.ഇയുടെ പരമ്പരാഗത പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര കാർഷിക വളർച്ചയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന വേദിയായിരിക്കുമെന്ന്​ സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി രാജ്യത്തെ ഈന്തപ്പഴ ഉൽപാദകരെയും വിദഗ്ധരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മേള വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി എസ്​.സി.സി.ഐ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അമീൻ അൽ അവാദി പറഞ്ഞു.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Al Dhaid Date Festival from July 23
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