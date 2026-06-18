അൽ ദൈദ് ഈന്തപ്പഴ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂലൈ 23 മുതൽ

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Posted Ondate_range 18 Jun 2026 7:58 AM IST
Updated Ondate_range 18 Jun 2026 7:58 AM IST
അൽ ദൈദ് ഈന്തപ്പഴ ഫെസ്റ്റിവൽ ജൂലൈ 23 മുതൽtext_fields
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News Summary - Al Dhaid Date Festival from July 23
ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ നൂറുകണക്കിന് ഈന്തപ്പന കർഷകരും ഈന്തപ്പഴ ഉൽപാദകരും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത് ‘അൽ ദൈദ് ഡേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ’ ജൂലൈ 23 മുതൽ 26 വരെ എക്സ്പോ അൽ ദൈദിൽ നടക്കുമെന്ന് ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (എസ്.സി.സി.ഐ) അറിയിച്ചു.
മേളയുടെ പത്താം പതിപ്പ്, യു.എ.ഇയുടെ പരമ്പരാഗത പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര കാർഷിക വളർച്ചയെ പിന്തുണക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന വേദിയായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി രാജ്യത്തെ ഈന്തപ്പഴ ഉൽപാദകരെയും വിദഗ്ധരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മേള വലിയ പങ്കുവഹിച്ചതായി എസ്.സി.സി.ഐ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അമീൻ അൽ അവാദി പറഞ്ഞു.
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