Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 7:33 AM IST

    അ​ൽ ദൈ​ദ്​ കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എ​ക്​​സ്​​പോ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്​
    അ​ൽ ദൈ​ദ്​ കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    അ​ൽ ദൈ​ദ്​ കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    ഷാ​ർ​ജ: എ​ക്‌​സ്‌​പോ അ​ൽ ദൈ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് അ​ൽ ദൈ​ദ് കൃ​ഷി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മാ​പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ എ​ക്‌​സ്‌​പോ സെ​ന്റ​ർ ഷാ​ർ​ജ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര കാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 40ല​ധി​കം പ്ര​മു​ഖ കൃ​ഷി, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗോ​ത​മ്പ്-​ധാ​ന്യ​കൃ​ഷി, ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്, വെ​ർ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ഫാ​മി​ങ്, ആ​ധു​നി​ക ജ​ല​സേ​ച​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​ർ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, ഗ്രീ​ൻ​ഹൗ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ക്കേ​ജി​ങ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, സ​പ്ലൈ ചെ​യി​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ മേ​ള​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച്ച​ർ, കോ​ഴി​വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ, തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ, ക​ന്നു​കാ​ലി വ​ള​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കാ​ർ​ഷി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ർ​ഷ​ക​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മേ​ള മാ​റി.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ക്‌​സ്‌​പോ സെ​ന്റ​ർ ഷാ​ർ​ജ സി.​ഇ.​ഒ സൈ​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മി​ദ്ഫാ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഔ​ഷ​ധ സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ല​ങ്കാ​ര ചെ​ടി​ക​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി-​ഫ​ല കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ള​വു​ത​രു​ന്ന വി​ള വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു.

