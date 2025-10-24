Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 7:47 AM IST

    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്ത​നി​മ​യു​മാ​യി അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 27 മു​ത​ല്‍

    17 പൈ​തൃ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും
    പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്ത​നി​മ​യു​മാ​യി അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 27 മു​ത​ല്‍
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​റ​ബ് പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി 19ാമ​ത് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 27ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​വും. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ മേ​ള അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. 2026 ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ല്‍ 17 പൈ​തൃ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പു​റ​മേ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി 9.44 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 4800ലേ​റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കും.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​പ​ണി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വും. നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 355 റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യാ​ണ് ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി 8.87 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 3370 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കും. മ​ജാ​ഹിം, അ​സാ​യ​ല്‍, അ​സാ​യ​ല്‍ ഹൈ​ബ്രി​ഡ്, വാ​ദ്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 27 മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ മൂ​ന്നു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന സു​വൈ​ഹ​ന്‍ മ​സാ​യ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ന​വം​ബ​ര്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 22 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന റ​സീ​ന്‍ മ​സാ​യ​ന, ഡി​സം​ബ​ര്‍ 13 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ദീ​ന​ത്ത് സാ​യി​ദ് മ​സാ​യ​ന എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. 2026 ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ 22 വ​രെ​യാ​ണ് അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ‘മ​സാ​യ​ന’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഫി​നാ​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക.

    ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച പൈ​തൃ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 56 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹ​മി​ലേ​റെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 1520 സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ല്‍കു​ക. ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍റി, ഫാ​ല്‍ക​ണ്‍ ബ്യൂ​ട്ടി, അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ സ​ലൂ​കി ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ന്‍ഡ് റേ​സി​ങ്, അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​രം, അ​ല്‍ ദ​ഫ്​​റ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ കു​തി​ര സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പൈ​തൃ​ക മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ക. ന​ഈം ആ​ട് സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​രം, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം പാ​ക്കി​ങ്, ഷൂ​ട്ടി​ങ്, പാ​ച​കം, മി​ക​ച്ച പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്രം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, പൈ​തൃ​ക ക​വി​താ​പാ​രാ​യ​ണ മ​ത്സ​രം, ചാ​യ നി​ര്‍മാ​ണ മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

