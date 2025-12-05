Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    5 Dec 2025 9:02 AM IST
    5 Dec 2025 9:02 AM IST

    അൽദൈദ് ഹണി ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം

    എ​ക്സ്​​പോ അ​ൽ ദൈ​ദി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ്​​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    അൽദൈദ് ഹണി ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം
    എ​ക്സ്​​പോ അ​ൽ​ദൈ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഉ​ൽ​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശു​ദ്ധ​മാ​യ തേ​നും തേ​നു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ദൈ​ദ്​ ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ എ​ക്സ്​​പോ അ​ൽ​ദൈ​ദി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി തേ​നു​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തേ​നീ​ച്ച​ക്ക​ർ​ഷ​ക​രെ കാ​ണാ​നും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും തേ​നു​ക​ൾ രു​ചി​ച്ചു​നോ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ അ​ൽ​ദൈ​ദ്​ ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ.

    ഔ​ഷ​ധ ഗു​ണ​മു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം തേ​ൻ വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ദൈ​ദ്​ ഹ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തേ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ തേ​ൻ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട്​ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​ണ്. മാ​യം ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത ശു​ദ്ധ​മാ​യ തേ​ൻ വാ​ങ്ങാ​നും അ​തി​ന്​ പി​ന്നി​ലെ ക​ഥ​ക​ൾ അ​റി​യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 70ല​ധി​കം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ വി​വി​ധ തേ​ൻ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30ന്​ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘മി​ക​ച്ച സി​ദ്​​ർ ഹ​ണി’ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റ്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ‘ബെ​സ്റ്റ്​ ഹ​ണി​കോം​ബ്​’ മ​ത്സ​ര​വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബെ​സ്റ്റ്​ സ​മ​ർ ഹ​ണി മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്​ സ​മാ​പ​ന​മാ​കും. തേ​നീ​ച്ച​ക്ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കു​മാ​യി വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളും വി​വി​ധ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്ത​ലും തേ​നു​ൽ​പാ​ദ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. തേ​നീ​ച്ച വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും തേ​നു​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ​

