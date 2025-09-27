Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 9:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 9:40 PM IST

    അൽ ബർഷ തീപിടിത്തം: സിവിൽ ഡിഫൻസിനെ അഭിനന്ദിച്ച്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ

    ‘ശഹീൻ’ ​ഡ്രോൺ അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
    അൽ ബർഷ തീപിടിത്തം: സിവിൽ ഡിഫൻസിനെ അഭിനന്ദിച്ച്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ
    ശൈഖ്​ ഹംദാൻ അൽ ബർഷ തീപിടിത്തം അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ശഹീൻ ഡ്രോണിന്​ സമീപം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ അൽ ബർഷയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തതിൽ മികവുറ്റ രീതിയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ടീമംഗങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച്​ ​ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം.

    സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സേനാംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയാണ്​ ഖൈ്​ ഹംദാൻ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്​. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2ഓടെയാണ്​ താമസ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്​. സംഭവം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്ത്​ 6 മിനിറ്റിനകം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ അതിവേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും തീയണക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    തീയണക്കുന്നതിന്​ അത്യധുനിക ‘ശഹീൻ’ ​ഡ്രോണും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. 200 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ വരെ തീയണക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രോണിന്​ 1200 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ടാങ്കാണുള്ളത്​.​ സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽകാതെ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ സ്ഥലത്തെ മുഴുവൻ താമസക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ദുബൈ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച്​ വിവിധ നൂതന സംവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട്​ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലെ തീയണക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശഹീൻ ഡ്രോണിന്​ പുറമെ, തീയണക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എ.ഐ റോബോട്ട്​, 400 കി.ഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോബാട്ടിക്​ കൈ എന്നിവയും സന്ദർശനത്തിൽ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

    സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ദുബൈയെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നാക്കിയെന്ന്​ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ അൽ ബർഷ തീപിടുത്തത്തിൽ അസാധാരണമായ മികവ്​ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ പ്രകടിപ്പിച്ചത്​.

    News Summary - Al Barsha fire: Sheikh Hamdan commends Civil Defense
