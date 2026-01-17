Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    17 Jan 2026 7:10 AM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 7:10 AM IST

    അ​ൽ​ഹു​സ്​​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കും

    അ​ൽ​ഹു​സ്​​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കും
    അ​ൽ​ഐ​ൻ: ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 1 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ ഹു​സ്​​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ൽ​ഐ​ൻ മൃ​ഗ​ശാ​ല​യും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ലും മൃ​ഗ​ശാ​ല ന​ട​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മൃ​ഗ​ശാ​ലാ ബൂ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ൻ​ട്രി ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ‘അ​ൽ​ഐ​ൻ സ​ഫാ​രി’ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും 50 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കും.

    കൂ​ടാ​തെ പ്രീ​മി​യം ‘അ​ഹ്‌​ല​ൻ’ സ​ർ​വി​സി​ന് 30 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ ക​ളി​ക​ളും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ഇ​മാ​റാ​ത്തി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​കൃ​തി​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള മൃ​ഗ​ശാ​ല​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. പ​ക്ഷി​ക​ളെ​യും ഉ​ര​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും അ​വ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​നും മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും.

    News Summary - Al Ain Zoo to be present at Al Husn Festival
